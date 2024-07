CRIME

Suspeito é morto em confronto com a PM em Pau da Lima; homem seria integrante do BDM

Caso aconteceu na noite de terça-feira (30)

Wendel de Novais

Publicado em 31 de julho de 2024 às 09:22

Um suspeito foi morto por policiais militares na noite de terça-feira (30) no bairro de Pau da Lima, em Salvador. O caso foi registrado na Rua 5 de Agosto, que é mais conhecida como o Beco do Bozó. De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), um grupo de homens armados foi localizado após denúncias de disparos de arma de fogo na área. Ao verem os policiais, no entanto, os suspeitos iniciaram disparos, segundo a PM.

No confronto, um homem, que não foi identificado pela PM, foi encontrado ferido em uma das escadarias que dá acesso a rua. No local, moradores evitaram falar com a reportagem por medo. Um, no entanto, garantiu que o suspeito era integrante do Bonde do Maluco (BDM), facção com atuação histórica no bairro.

"Se estava aqui no beco armado e trocando tiros com policiais, pode saber que é do 3 [BDM]. Você pode ver pelas marcas nas paredes das casas que essa área aqui é dominada por eles", conta o morador, sem se identificar. Ainda de acordo com ele, no Beco do Bozó não há entrada de outras facções e os confrontos se dão, sobretudo, por tiroteios entre os suspeitos dos traficantes e a PM.

A polícia não vinculou o suspeito ao grupo criminoso, mas confirmou o registro, ressaltando que chegou a socorrer o suspeito morto. "Cessados os disparos os pms efetuaram buscas e localizaram um homem ferido que foi socorrido ao Hospital Eládio Lasserre, onde não resistiu aos ferimentos", escreveu em nota a PM.