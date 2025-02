TIROTEIO

Suspeito morre em ação policial contra roubos de veículos em Cajazeiras

Lucas Lima Francisco, de 19 anos, foi baleado por policiais

Um suspeito identificado como Lucas Lima Francisco, de 19 anos, morreu em um tiroteio registrado no bairro de Cajazeiras, na localidade do Jardim das Mangabeiras, em Salvador, na noite de quinta-feira (3). Lucas e outros dois suspeitos foram localizadas por equipes do Departamento de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), da Polícia Civil da Bahia (PC). >