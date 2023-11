Suspeitos da morte de Sara Mariano serão transferidos para presídio

Os suspeitos do assassinato Sara Mariano serão transferidos para o Centro de Observação Penal, no Complexo Penitenciário da Mata Escura, nesta sexta-feira (17). Gideão Duarte e o bispo Zadoque estão na carceragem da Delegacia de Dias D´Ávila.



Weslen Pablo Correia de Jesus, conhecido como Bispo Zadoque e o ministro do evangelho Gideão Duarte foram presos pelo envolvimento na morte da cantora gospel. A prisão dos suspeitos é temporária, o que significa que a polícia tem 30 dias para apresentar provas e concluir o inquérito.