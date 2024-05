Suspeitos de envolvimento em ataques na Vila Verde são identificados pela polícia

A Vila Verde vive uma escalada de violência no mês de maio. O Instituto Fogo Cruzado, que monitora registros de violência armada em toda Salvador e na Região Metropolitana (RMS), registrou nove tiroteios no local, com cinco mortes e dois feridos entre os dias 1º e 20 de maio.