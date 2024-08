NOVA VIÇOSA

TCE-BA dá prazo de 150 dias para que Governo da Bahia assuma obras do museu de Frans Krajcberg

Artista polonês, que morreu em 2017, doou acervo e terrenos ao Estado da Bahia

Maysa Polcri

Publicado em 7 de agosto de 2024 às 05:15

Doações foram feitas pelo artista ao governo em 2009 Crédito: Reprodução

Um novo capítulo da história que envolve o artista polonês Frans Krajcberg (1921-2017) e o Estado da Bahia foi iniciado em julho deste ano. Depois que a degradação das obras do escultor naturalizado brasileiro foi denunciada, o Ministério Público de Contas da Bahia, vinculado ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-BA), deu prazo de 150 dias para que a gestão estadual assuma a conclusão das obras do Museu Artístico e Ecológico, em Nova Viçosa. O equipamento cultural deve ser instalado no Sítio Natura, que foi doado pelo artista ao estado em 2009.

O parecer do Ministério Público de Contas, o qual o CORREIO teve acesso, foi assinado pela promotora Erika de Oliveira Almeida, em 29 de julho. Além das obras, o documento coloca sob o governo do Estado a responsabilidade de conservar o acervo de Frans Krajcberg, incentivar a visitação do museu e nomear dirigente para administrar os imóveis doados pelo artista. A manifestação do órgão atende às denúncias contra o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac), feitas por Renata Rocha Silva, biógrafa do artista polonês.

"Em 2009, foi feita a escritura de doação de todo acervo artístico e patrimonial dele [Frans]. O Estado da Bahia tinha 150 dias para criar ou iniciar esse museu e não o fez", afirma Sérgio Nunes, advogado da denunciante. "A promotora requereu providências perante o conselho do Tribunal de Contas do Estado da Bahia para que adote medidas coercitivas para obrigar o Governo da Bahia a cumprir o testamento do artista", acrescenta.

Frans Krajcberg nasceu na Polônia, em 1921. Fugiu para a União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial (1938-1945), e escolheu o Brasil para reconstruir a vida depois de perder a família no conflito. Antes de se mudar para o sul da Bahia, residiu no Paraná, Rio de Janeiro e em países europeus.

Chegou a Nova Viçosa, na Bahia, no início da década de 1970, onde ampliou o trabalho com esculturas e se consolidou como ativista ambiental. Suas obras, feitas com troncos e raízes calcinados, são denúncias contra a degradação do meio ambiente.

Em 2009, Frans doou o sítio avaliado em R$1 milhão, além de outros bens, para o governo do estado, com a promessa de que seria construído o Museu Artístico e Ecológico, o que não foi feito até hoje. O espaço sofre com a degradação do tempo e oferece risco para as obras do artista que ainda permanecem no sítio, segundo o parecer do Ministério Público de Contas. Uma parte do acervo foi deslocada para o Museu do Recôncavo Wanderley Pinho, em Candeias, que fica a 800 quilômetros de Nova Viçosa.

As condições precárias das estruturas do sítio afetam a cobertura de fibra vegetal, vedação de vidro e a escada. Além disso, o documento destaca o descuido com objetos pessoais do artista. “Chama a atenção a quantidade de livros e objetos pessoais de Frans Krajcberg espalhados pelo ambiente sem nenhum cuidado especial, já que encontramos alguns itens no chão e na escada. Essa situação pode ocasionar perdas irreparáveis por falta de absoluto controle do material”, diz o documento.

“Nenhuma intervenção foi feita pelo estado para concluir as instalações do Museu Artístico e Ecológico situado no Sítio Natura. As edificações que se encontram lá estão se desgastando com o tempo e as poucas intervenções feitas se referem a retirada das obras em 2022 e a contratação de empresa especializada para o combate de pragas”, conclui o parecer.

O Ministério Público de Contas sugere ainda que a administração dos bens doados por Frans Krajcberg seja compartilhada com outros órgãos do governo e não somente com o Ipac. “A doação foi ao estado da Bahia e, em nosso entendimento, caberia maior envolvimento principalmente da SAEB [Secretaria de Administração do Estado da Bahia] e da Casa Civil para cumprir o que foi acordado no termo de doação”, indica.

A reportagem solicitou ao Tribunal de Contas do Estado um posicionamento, mas o órgão disse que não poderia se manifestar porque o processo está em andamento. O Ministério Público do Estado foi procurado, mas não retornou. Em dezembro de 2023, o MP-BA ajuizou uma ação contra o Estado para que os encargos previstos na doação de Frans sejam cumpridos.

Após a solicitação da reportagem, o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac), emitiu uma nota em que diz que vem atuando de forma continuada na “conservação, salvaguarda e preservação do acervo e dos bens do artista polonês”. O órgão disse ainda que as denúncias sobre o descuido das obras de Frans são “infundadas”.