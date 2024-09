CRIME

Tiroteio à luz do dia em Pernambués faz PM reforçar policiamento no bairro

Moradores precisaram correr para escapar de disparos na segunda-feira (23)

Wendel de Novais

Publicado em 24 de setembro de 2024 às 06:57

PM já fez reforço em agosto por conta de tiroteios em Pernambués Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

As ruas do bairro de Pernambués, em Salvador, amanheceram com policiamento reforçado na manhã desta terça-feira (24) após mais registros de violência armada na região. Os moradores do local, que vivem em meio a um cenário de confronto entre organizações criminosas, ficaram aterrorizados ao ter que correr para não serem feridos por disparos em um tiroteio no início da manhã de segunda-feira (23). O caso foi registrado no início da manhã, quando pessoas já estavam fora de casa.

Um morador relatou, inclusive, que estava na padaria no momento dos tiros e precisou correr para não ser ferido. "Eu fui para a padaria comprar a pão. De repente, começaram os ‘pipocos’ e todo mundo que estava lá correu. Eu fiz o mesmo, larguei o pão lá porque a vida é mais importante e fui para casa. Só depois, quando a poeira baixou, voltei para pegar o pão. A coisa aqui só fica pior. Antes, era na madrugada. Agora, na hora que morador já está na rua para trabalhar, eles não estão nem aí", fala, sem se identificar.

Procurada ainda na segunda-feira, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou que houve uma denúncia de disparos de arma de fogo nas áreas Baixa do Manu, Alto do Cruzeiro e Av. São Paulo, em Pernambués. Segundo a PM, equipes da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e da Companhia Independente de Policiamento Tático (Rondesp Central) foram enviadas aos locais., mas ninguém foi preso.

Por conta disso, a PM destacou que policiamento foi intensificado pelas duas unidades, com o apoio de equipes do Batalhão de Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos a Coletivos (BPFRC) Gêmeos, que realizam ações constantes até o completo reestabelecimento do transporte e da rotina da população.

Uma outra moradora, que também tem medo de dizer o nome, fala que trabalhadores escaparam por pouco dos tiros dados pelos traficantes no bairro. "Era muitos bandidos nas ruas, todos muito armados e dando tiro sem parar. Nessa hora de ontem, até o rapaz que faz entrega para o mercado estava na rua e eles viram, mas não pararam de atirar. Ele escapou por pouco mesmo, podia ser mais uma vítima morrendo sem ter nada a ver com a guerra deles", relata.