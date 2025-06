ACIDENTE DE TRABALHO

Trabalhador morre após ser atingido por pneu durante expediente no Recôncavo

Caso aconteceu no bairro do Barro Vermelho, em Santo Antônio de Jesus

Um homem de 53 anos, identificado como Cicero Conceição dos Santos, morreu após sofrer um acidente enquanto trabalhava em empresa de recapagem de pneus no bairro do Barro Vermelho, em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo da Bahia. O caso ocorreu na manhã de quinta-feira (5). >