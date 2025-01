VIOLÊNCIA

Tráfico e medo: saiba por que facções cortam cabeça de vítimas

Duas cabeças humanas foram encontras em Salvador nos últimos três dias

Moradores da Travessa Aristides Victor da Silva, no bairro de São Caetano, em Salvador, amanheceram assustados a o encontrar, no meio do lixo, uma cabeça e partes de um corpo de uma pessoa executada na manhã de segunda-feira (28). No fim de semana, no Trobogy, outro bairro da capital, um corpo foi encontrado com a cabeça arrancada. Dois casos que evidenciam uma prática das facções criminosas: decapitar vítimas e descartá-las de maneira desumana em sacos ou área de mata. >

Em Mirantes de Periperi, no meio da guerra entre as facções do Comando Vermelho (CV) e do Bonde do Maluco, uma cabeça humana foi encontrada em uma lata de tinta. Exemplos que, para o coronel reformado e especialista em segurança pública Antônio Jorge Melo, mostram como, mais do que matar, as facções criminosas agem na intenção de promover medo para grupos rivais e moradores das áreas onde estão. >