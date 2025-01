CHUVA

Travessia Salvador-Mar Grande é suspensa devido ao mau tempo

Operação especial estava sendo realizada por conta da chuva, com conexões em Itaparica

Desde sábado (11), no entanto, as escunas de turismo estão com operações suspensas. Já a Travessia Salvador-Morro de São Paulo operou com conexão em Itaparica.