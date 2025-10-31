Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Trecho da BR-242 está interditado há mais de 12h após caminhão com combustível tombar na via

Acidente ocorreu no km 460, em Ibitiara, no interior baiano

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 08:21

Polícia Rodoviária Federal (PRF) em ação
Polícia Rodoviária Federal (PRF) em ação Crédito: Divulgação

Um trecho da BR-242 está interditado há mais de 12 horas após uma carreta-tanque que transportava combustíveis tombar na via. O acidente ocorreu no km 460, em Ibitiara, no interior da Bahia, por volta das 12h de quinta-feira (30).

O tombamento resultou em vazamento de etanol e gasolina na pista, o que demanda um procedimento de contenção e limpeza complexo, motivo da interdição total.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) implementou um desvio no local, permitindo o trânsito de carros de passeio. Não há desvio disponível para veículos de carga.

PRF em ação

Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal por Divulgação
Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação
Sede da Polícia Rodoviária Federal por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Polícia Rodoviária Federal (PRF) em ação por Divulgação
Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação
Viatura da Polícia Rodoviária Federal por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação
Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal por Divulgação
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 94 Kg de maconha no interior de um carro por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação/PRF
1 de 14
Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação/PRF

Equipes da PRF e demais órgãos competentes estão no local monitorando a situação e trabalhando na ocorrência. A prioridade é garantir a segurança dos usuários e minimizar os riscos decorrentes do vazamento do produto perigoso.

Leia mais

Imagem - Operação bloqueia R$ 17 milhões e prende 15 suspeitos de ligação com facção na Bahia

Operação bloqueia R$ 17 milhões e prende 15 suspeitos de ligação com facção na Bahia

Imagem - Dupla é presa após confessar estrangulamento de sargento da PM da Bahia

Dupla é presa após confessar estrangulamento de sargento da PM da Bahia

Tags:

Bahia Acidente Prf

Mais recentes

Imagem - Saiba quem é o operador financeiro do PCC preso em paraíso turístico da Bahia

Saiba quem é o operador financeiro do PCC preso em paraíso turístico da Bahia
Imagem - Mais de 450 animais silvestres foram resgatados ou entregues voluntariamente na Bahia

Mais de 450 animais silvestres foram resgatados ou entregues voluntariamente na Bahia
Imagem - Quatro integrantes de torcida organizada são presos durante operação em Salvador

Quatro integrantes de torcida organizada são presos durante operação em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada