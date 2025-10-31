Trecho da BR-242 está interditado há mais de 12h após caminhão com combustível tombar na via

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 31 de outubro de 2025 às 08:21
Um trecho da BR-242 está interditado há mais de 12 horas após uma carreta-tanque que transportava combustíveis tombar na via. O acidente ocorreu no km 460, em Ibitiara, no interior da Bahia, por volta das 12h de quinta-feira (30).
O tombamento resultou em vazamento de etanol e gasolina na pista, o que demanda um procedimento de contenção e limpeza complexo, motivo da interdição total.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) implementou um desvio no local, permitindo o trânsito de carros de passeio. Não há desvio disponível para veículos de carga.
PRF em ação
Equipes da PRF e demais órgãos competentes estão no local monitorando a situação e trabalhando na ocorrência. A prioridade é garantir a segurança dos usuários e minimizar os riscos decorrentes do vazamento do produto perigoso.