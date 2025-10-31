BAHIA

Trecho da BR-242 está interditado há mais de 12h após caminhão com combustível tombar na via

Acidente ocorreu no km 460, em Ibitiara, no interior baiano

Millena Marques

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 08:21

Polícia Rodoviária Federal (PRF) em ação Crédito: Divulgação

Um trecho da BR-242 está interditado há mais de 12 horas após uma carreta-tanque que transportava combustíveis tombar na via. O acidente ocorreu no km 460, em Ibitiara, no interior da Bahia, por volta das 12h de quinta-feira (30).

O tombamento resultou em vazamento de etanol e gasolina na pista, o que demanda um procedimento de contenção e limpeza complexo, motivo da interdição total.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) implementou um desvio no local, permitindo o trânsito de carros de passeio. Não há desvio disponível para veículos de carga.

PRF em ação 1 de 14