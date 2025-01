FOI VOCÊ?

Três apostas baianas faturam até R$ 28 mil na Quina

Há ganhadores na capital e interior do estado

Três apostas baianas acertaram a quadra da Quina, sorteada na noite de quarta-feira (15), e faturaram até R$ 28 mil. Os valores variam conforme a quantidade de números apostados no volante.

Os ganhadores são de Sobradinho, com R$ 28.819,12 de prêmio, Jussiape, com R$14.409,56, e Salvador, com R$7.204,78. Todos os sortudos fizeram apostadas simples e de cota única, ou seja, o prêmio só vai para uma pessoa e não precisará ser dividido - como acontece em um bolão.