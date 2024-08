PERDIDOS NO MAR

Tripulantes ficam à deriva em veleiro perto de Porto Seguro; Marinha é acionada

Um veleiro com dois tripulantes ficou à deriva perto de Porto Seguro, no sul da Bahia, após sofrer uma avaria na madrugada desta quarta-feira (28). A embarcação teria saído da cidade de Vitória (ES) na última segunda-feira (26) com destino a Salvador.