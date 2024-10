ECONOMIA

Turismo de negócios representa 40% dos visitantes de Salvador na baixa estação

Centro de Convenções Salvador espera receber 30 mil pessoas apenas em novembro

Publicado em 25 de outubro de 2024 às 05:15

41% dos turistas de negócios têm ensino superior Crédito: Arquivo/CORREIO

É comprovado: quem chega a Salvador para participar de feiras e congressos gasta até três vezes mais do que turistas em lazer. Na baixa temporada, quando os viajantes ainda não estão de férias, o turismo de negócios sustenta o segmento na capital baiana, representando 40% dos visitantes. Não é de se estranhar, portanto, o interesse do setor em ampliar a capacidade de eventos desse tipo na cidade. Apenas em novembro, o Centro de Convenções Salvador (CCS) espera receber 30 mil visitantes na Boca do Rio.

Desde que foi fechado até que desabou parcialmente, em 2016, o Centro de Convenções da Bahia (CCB), no Stiep, deixou marcas profundas no turismo de negócios de Salvador. O equipamento foi envolvido em um imbróglio judicial de ex-funcionários do Governo do Estado e amargou abandono. Sem ele, que chegou a receber a 12º edição do Congresso da Organização das Nações Unidas (ONU), a capital baiana ficou sem espaços para eventos.

"A perda do Centro de Convenções da Bahia, há alguns anos, causou sérios problemas à hotelaria. Nesse momento, de retomada após a pandemia, os negócios do novo centro têm sido muito importantes", analisa Wilson Spagnol, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Seção Bahia (Abih-BA). Em junho, a Justiça cancelou penhora do CCB.

O cenário começou a mudar com a inauguração do novo centro de convenções, na Boca do Rio, em janeiro de 2020. De lá para cá, o equipamento recebeu 370 eventos, por onde passaram cerca de 900 mil pessoas. “Podemos dizer que, após cinco anos, completamos um ciclo que lançou o destino Salvador no mercado nacional. Conseguimos colocar Salvador dentro da rota de grandes eventos e congressos nacionais”, analisa Ludovic Moulin, diretor-geral do Centro de Convenções Salvador.

Entre os eventos marcados para acontecer em novembro no equipamento está a Semana Brasileira do Aparelho Digestivo, considerado o segundo maior evento mundial da especialidade, entre os dias 21 e 24. “Nós temos capacidade para receber congressos de até 10 mil pessoas. No caso dos eventos desse tipo, a quantidade de pessoas é fixa. Já nas feiras, os visitantes entram e saem”, explica o diretor. A Bienal do Livro, realizada entre 26 de abril e 1º de maio deste ano, reuniu mais de 100 mil pessoas.

Para o secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Pedro Tourinho, o turismo de negócios ajuda a explicar o bom desempenho da ocupação hoteleira, que chegou aos 67,52% no mês passado. “O turismo de negócios é um elemento importante para conseguirmos atingir os resultados que estamos tendo. Este ano, mês a mês, batemos recorde de ocupação hoteleira na baixa estação, até bater o recorde para o mês de setembro”, avalia. A taxa de ocupação dos hotéis só ficou abaixo da registrada em janeiro, que foi de 71,75%.

O desempenho também é celebrado por Silvio Pessoa, presidente da Federação Baiana de Turismo e Hospitalidade (Fetur). “O turismo de negócios representa 40% do movimento turístico na baixa estação. A ideia da prefeitura em fazer um novo centro de convenções é excelente para atender os hotéis do Centro da cidade”, diz. A gestão municipal planeja a construção de mais um equipamento no Centro Histórico, como revelou o prefeito Bruno Reis durante sabatina realizada pelo CORREIO.

Perfil do turista de negócios

O perfil dos visitantes que vêm a Salvador para participar de congressos e feiras de negócios é formado, em sua maioria, por homens (64%), que possuem ensino superior (41%). Os dados são da Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador (Secult). A ocupação principal de 44% deles é o setor privado, seguido do setor público (16%) e mercado informal (15%). A renda varia entre três e 10 salários mínimos para 30% deles.