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Último dia de inscrições do Universidade para Todos, que oferta mais de 20 mil vagas na Bahia

Oportunidades são para 231 municípios baianos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 19 de março de 2026 às 06:30

Estudantes do programa Universidade Para Todos (UPT)
Estudantes do programa Universidade Para Todos (UPT) Crédito: Danilo Oliveira/Ascom Uneb

Terminam nesta quinta-feira (19) as inscrições do Programa Universidade Para Todos (UPT), que ofertará mais de 20 mil vagas para 231 municípios da Bahia, com atividades em 384 polos de funcionamento. Os candidatos podem se inscrever exclusivamente pelo site.

As aulas começam em 6 de abril, com o suporte de profissionais das áreas administrativa, pedagógica e de monitoramento.

Podem participar do UPT estudantes da rede pública da Bahia que estiver regularmente matriculado, em 2026, no 3º ano do Ensino Médio regular e suas modalidades correspondentes; no 4º ano da Educação Profissional integrada ao Ensino Médio ou suas modalidades correspondentes na rede estadual ou egressos do Ensino Médio estadual e/ou municipal do Estado.

Os interessados em concorrer a uma vaga no programa deverão selecionar o município, o turno e a modalidade de oferta das aulas, bem como o local de funcionamento, podendo se inscrever em até duas opções de vagas. A seleção será por sorteio eletrônico, através do sistema informatizado da Secretaria da Educação do Estado (SEC), de modo aleatório e equitativo.

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O sorteio será realizado no dia 24 de março, acompanhado por representantes das universidades parceiras, do Núcleo de Atos, da Superintendência de Educação Profissional e Tecnológica, da Superintendência de Políticas para Educação Básica e da Coordenação de Gestão Organizacional, que atuarão como testemunhas do procedimento, garantindo a lisura e a transparência do processo.

Serão matriculados automaticamente os candidatos selecionados e classificados que atenderem aos requisitos do programa, conforme edital, levando em consideração as opções formuladas no ato da inscrição, quanto ao município, ao turno e à modalidade de oferta. O resultado do sorteio será divulgado em 31 de março e poderá ser conferido no link.

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Bahia Salvador

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