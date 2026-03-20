MUDANÇA DE ESTAÇÃO

Último dia de Verão é hoje (20), como vai ficar o clima na Bahia?

Veja previsão para outono

Esther Morais

Publicado em 20 de março de 2026 às 06:00

Farol da Barra Crédito: Crédito: Mauro Akin Nassor

O verão termina oficialmente nesta sexta-feira (20) e dá lugar ao outono no Brasil. Apesar da mudança de estação, o calor deve continuar predominando na Bahia nas próximas semanas.

Segundo o meteorologista Aldírio Almeida, do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), a transição entre as estações ocorre de forma gradual, sem mudanças bruscas nas condições do tempo.

“O calor ainda deve persistir neste começo de estação, com temperaturas elevadas em todo o estado nas primeiras semanas”, explicou.

Lugares que bombam em Salvador no verão 1 de 12

A tendência é que o início do outono registre temperaturas acima da média, mantendo a sensação de calor em diversas regiões baianas.

Mais chuva no litoral

Com o avanço da estação, no entanto, o cenário começa a mudar, especialmente no litoral. A previsão indica aumento das chuvas em cidades litorâneas, incluindo Salvador, a partir de meados de abril.

De acordo com o meteorologista, esse aumento no volume de precipitação deve contribuir para uma redução gradual das temperaturas nessas áreas. “O aumento das chuvas no litoral tende a tornar o clima mais ameno”, afirmou.