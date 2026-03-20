Último dia de Verão é hoje (20), como vai ficar o clima na Bahia?

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Esther Morais
Publicado em 20 de março de 2026 às 06:00
O verão termina oficialmente nesta sexta-feira (20) e dá lugar ao outono no Brasil. Apesar da mudança de estação, o calor deve continuar predominando na Bahia nas próximas semanas.
Segundo o meteorologista Aldírio Almeida, do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), a transição entre as estações ocorre de forma gradual, sem mudanças bruscas nas condições do tempo.
“O calor ainda deve persistir neste começo de estação, com temperaturas elevadas em todo o estado nas primeiras semanas”, explicou.
Lugares que bombam em Salvador no verão
A tendência é que o início do outono registre temperaturas acima da média, mantendo a sensação de calor em diversas regiões baianas.
Com o avanço da estação, no entanto, o cenário começa a mudar, especialmente no litoral. A previsão indica aumento das chuvas em cidades litorâneas, incluindo Salvador, a partir de meados de abril.
De acordo com o meteorologista, esse aumento no volume de precipitação deve contribuir para uma redução gradual das temperaturas nessas áreas. “O aumento das chuvas no litoral tende a tornar o clima mais ameno”, afirmou.
Já no interior da Bahia, a queda nas temperaturas deve ocorrer de forma mais lenta. As condições mais amenas devem ser percebidas apenas na segunda metade do outono, a partir de meados de maio.