23 MORTOS

Último final de semana do verão foi o mais violento do ano

Foram registrados 24 tiroteios com 31 pessoas baleadas

A cidade de Salvador e a Região Metropolitana tiveram o final de semana mais violento de 2024, entre sexta-feira (15) e domingo (17). A informação é do Instituto Fogo Cruzado.

Segundo o instituto, foram 24 tiroteios com 31 pessoas baleadas e 23 mortos. Dos 24 tiroteios mapeados, 11 deles, ou 46% do total, ocorreram em ações e operações policiais, que deixaram 12 mortos e três feridos.

“A sensação de insegurança prevalece entre nós, baianos e soteropolitanos, já há algum tempo. Mas antes não era possível mensurar o impacto disso em nossas vidas com evidências", disse Tailane Muniz, coordenadora do Instituto Fogo Cruzado na Bahia.

Com uma metodologia própria e inovadora, o laboratório de dados da instituição produz mais de 50 indicadores inéditos sobre violência nas regiões metropolitanas do Rio, do Recife, de Salvador e de Belém.