LITERATURA

Um por R$20, três por R$ 50: Feira oferece promoção de livros no Shopping Paralela

A Promo Livros desembarcou no Shopping Paralela com sua feira de livros, na Praça de Eventos II. De forma temporária, a loja disponibiliza diversas obras para os leitores de todas as idades, de autores independentes e conhecidos do Brasil e do mundo.