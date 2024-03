NOVA ESTAÇÃO CHEGANDO

Vai fazer sol? Confira a previsão do tempo para o último fim de semana do Verão em Salvador

A onda de calor que se instalou sobre o centro-sul do Brasil no começo desta semana continua ativa e deve manter o calor na Bahia nos próximos dias

Em Salvador, o céu deve ficar de claro a parcialmente nublado entre esta sexta-feira (15) e domingo (17).

O sistema de alta pressão atmosférica deve se prolongar até o fim do Verão. O outono começa oficialmente no dia de 20 de março, às 00h06, e se estende até às 17h51 do dia 20 de junho, pelo horário de Brasília.

No sábado (16) e no domingo (17), o céu deve ficar de claro a parcialmente nublado, com chances de até 10% de chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia. Não há risco para alagamentos pontuais.