“Varela deixa um legado de amor e muita luta”, diz esposa do apresentador

Durante o velório do apresentador Raimundo Varela, que faleceu na manhã desta quinta-feira (7), sua esposa contou ao CORREIO o impacto que ela acredita que ele deixará na Bahia. Para Sheila Varela, com quem o apresentador mantinha um relacionamento há 23 anos, a herança de Varela para o povo baiano será de amor e luta. “Ele foi o precursor de tudo que a gente vê hoje em relação a ajudar o outro, a somar, a transformar algo que a gente pensa em concreto. Varela é um ser humano incrível. Muita gente compareceu hoje, muitos testemunhos verdadeiros e que te fazem entender como Varela chegou ao coração de cada um. Isso para mim é o que mais importa nesse momento, o que nos dá paz”, disse.

Emocionada, ela falou também sobre os últimos momentos do marido. Segundo ela, ele continuou lúcido até o fim.

A viúva, com quem Varela teve a mais nova de seus sete filhos, afirma que até a data do falecimento do apresentador foi simbólica. “Este dia, sete de setembro, que é um dia tão forte e tão especial para o Brasil, esse dia que é um marco, foi o dia em que ele nos deixou. Isso também é algo muito forte e que, para mim, só torna tudo cada vez mais inesquecível. Eu só tenho gratidão”.