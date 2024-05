Donos de veículos de transporte escolar terão até este sábado para fazer vistoria semestral

Após a conferência dos documentos e a atualização do cadastro no sistema, será emitido um Documento de Arrecadação Municipal (DAM), sendo necessário apresentar o comprovante de pagamento antes da inspeção. Durante a vistoria, serão verificadas a parte elétrica, mecânica, a higiene, a padronização e os equipamentos obrigatórios do veículo. Dada a verificação, será emitido um termo de vistoria e o alvará de circulação.

A coordenadora da Cotae, Luila Neves, destaca que a vistoria periódica proporciona mais segurança para os pais e os estudantes de Salvador. Ela alerta aos condutores para não perderem o prazo e irem com o veículo e as documentações devidamente regularizadas para evitar problemas.

“Perder o prazo ou possuir irregularidades no veículo resulta em um termo de inspeção suspensa. Rodar no município a partir do dia seguinte com esse termo acarreta em notificação e o veículo sendo removido do pátio pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob)”, informa.