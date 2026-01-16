Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veículos poderão ter IPVA grátis na Bahia; veja quais

PL que tramita na Alba prevê isenção do imposto para determinados veículos no estado

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 14:14

Veja o que diz o PL apresentado na Assembleia L
Veja o que diz o PL apresentado na Assembleia L Crédito: Divulgação/Honda

Motocicletas, motonetas e ciclomotores de até 180 cilindradas poderão ficar isentos de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) na Bahia. A proposta está prevista em um projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A iniciativa foi aprovada no estado de São Paulo no final do ano passado. 

De acordo com o texto, a isenção vale para veículos registrados no estado, desde que atendam a alguns critérios. O benefício será exclusivo para pessoas físicas, com veículos usados para locomoção pessoal ou exercício de atividade laboral, como é o caso de motoboys, entregadores e trabalhadores informais. Além disso, o veículo precisa estar devidamente licenciado junto ao órgão de trânsito

A proposta não se aplica a motocicletas usadas para locação ou revenda, nem a veículos pertencentes a pessoas jurídicas ou que tenham débitos tributários ou administrativos em aberto. 

Na justificativa, o deputado estadual Emerson Penalva (PDT), autor da proposta, destaca que as motos de baixa cilindrada são o principal meio de transporte de milhares de trabalhadores baianos, especialmente em áreas periféricas e rurais, onde o transporte público é limitado.

O projeto também cita que a cobrança do IPVA para esse tipo de veículo gera baixo impacto na arrecadação, mas pesa de forma significativa no orçamento da população de menor renda

Leia mais

Imagem - IPVA 2026 com desconto de 15% pode ser pago via Pix

IPVA 2026 com desconto de 15% pode ser pago via Pix

Imagem - Como não cair em golpes do IPVA? Veja dicas de segurança para pagar o imposto

Como não cair em golpes do IPVA? Veja dicas de segurança para pagar o imposto

Imagem - IPVA 2026 na Bahia: quem pagar antecipado pode garantir desconto de 15%; veja prazos

IPVA 2026 na Bahia: quem pagar antecipado pode garantir desconto de 15%; veja prazos

Caso o projeto seja aprovado, a lei entra em vigor na data da publicação, mas a isenção passa a valer a partir do exercício financeiro seguinte, cabendo ao Poder Executivo regulamentar os procedimentos para concessão e controle do benefício. O texto agora segue para análise e votação dos deputados estaduais na AL-BA.

Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas, sancionou no dia 23 de dezembro do ano passado a lei que isenta motocicletas, ciclomotores e motonetas com até 180 cilindradas, de propriedade de pessoas físicas, do pagamento de IPVA. 

Mais recentes

Imagem - Mica Lauro 2026 começa hoje (16): Saiba o horário do show de Tony Salles e a programação completa

Mica Lauro 2026 começa hoje (16): Saiba o horário do show de Tony Salles e a programação completa
Imagem - Da fé à insegurança: a repetição da violência na Lavagem do Bonfim

Da fé à insegurança: a repetição da violência na Lavagem do Bonfim
Imagem - Hoje tem música no metrô: 'Trilhos do Verão' transforma a Estação Rodoviária em palco

Hoje tem música no metrô: 'Trilhos do Verão' transforma a Estação Rodoviária em palco

MAIS LIDAS

Imagem - O recado das vaias a Jerônimo, a blindagem do governador no Bonfim, o secretário barrado e o flagra do garanhão
01

O recado das vaias a Jerônimo, a blindagem do governador no Bonfim, o secretário barrado e o flagra do garanhão

Imagem - Mais de 60 aves silvestres são encontradas em cativeiro
02

Mais de 60 aves silvestres são encontradas em cativeiro

Imagem - Emissão gratuita da nova carteira de identidade para idosos acontece neste sábado (17)
03

Emissão gratuita da nova carteira de identidade para idosos acontece neste sábado (17)

Imagem - Escolas oferecem até 70% de desconto nas mensalidades em Salvador
04

Escolas oferecem até 70% de desconto nas mensalidades em Salvador