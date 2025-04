ORIENTAÇÃO

Veja onde fazer a declaração de Imposto de Renda de graça

Ação acontece nesta quarta-feira (16)

Quem precisa de suporte e orientação para fazer a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2025 pode encontrar o serviço gratuito nesta quarta-feira (16), no Salvador Norte Shopping, em São Cristóvão. >

A iniciativa “Declare seu Imposto de Renda com a Unijorge” é uma parceria do centro de compras com o Centro Universitário Jorge Amado/Núcleo de Gestão Contábil e acontece no Espaço Cidadania, piso L1, das 9h às 18h. A orientação é realizada por alunos dos cursos de Ciências Contábeis, capacitados e sob a supervisão de professores.>