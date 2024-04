OBRA

Via que dá acesso à Estrada do Derba é parcialmente interditada

Devido a uma obra da Embasa, veículos de grande porte e ônibus estão impedidos de subir a ladeira da Rua Almirante Tamandaré, em Paripe, na manhã desta quinta-feira (18). A via dá acesso para a Fazenda Grande 3 e Estrada do Derba. As informações são da Transalvador.