VIOLÊNCIA

'Violação intolerável de direitos humanos', diz Ministério Público do Estado sobre mortes de estudantes

Órgão diz que tem atuado firmemente na repressão contra organizações criminosas

Bruno Wendel

Publicado em 11 de agosto de 2024 às 05:00

Insegurança: 116 estudantes do Colégio Rubén Dario foram mortos pela violência urbana de Salvador Crédito: Marina Silva/CORREIO

Para o Ministério Público do Estado (MPBA), a morte de estudantes é uma situação de "violação intolerável de direitos humanos". A instituição disse que lamenta profundamente e vê "com preocupação os impactos de ações criminosas na sociedade e, sobretudo, em relação a crianças e adolescentes". Um dos reflexos dessa violência é o registro de 116 alunos do Colégio Estadual Rubén Dario assassinados, vítimas da violência urbana nos últimos dez anos.

O MPBA disse que tem atuado firmemente na repressão contra organizações criminosas. "Desde 2020, foram quase 150 operações, sendo mais de 30 apenas neste ano. O MP tem atuado de forma integrada com as Forças de Segurança para reduzir os índices de violência no estado. Também atua de forma prioritária na proteção dos direitos de crianças e adolescentes", diz nota enviada ao CORREIO.

A atuação das facções criminosas, com forte presença do tráfico de drogas em diversas cidades, tem sido um dos principais causadores, diz o MPBA. "Pela capacidade de envolver adolescentes, e até mesmo crianças, em práticas criminosas, a partir de recompensas materiais imediatas, que acabam custando a vida desses jovens. Essa cooptação é facilitada pela situação de vulnerabilidade social, a que a grande maioria está submetida".

O MPBA disse que, em fevereiro de 2022, assinou o Termo de Cooperação Interinstitucional com o Tribunal de Justiça, Secretaria estadual e municipal (Salvador) de Educação, Defensoria Pública, OAB, conselhos sociais e instituições de ensino superior para desenvolver uma política interinstitucional de construção da paz, com aplicação de práticas da Justiça Restaurativa, através do Projurj.

Em 2023, o órgão criou o Grupo de Trabalho Intersetorial de Enfrentamento à violência no ambiente escolar, composto pelos Centros de Defesa da Educação (Ceduc), da Criança e Adolescente (Caoca), da Saúde (Cesau), do Consumidor (Ceacon), Criminal (Caocrim) e de Segurança Pública (Ceosp), ativo até hoje. O MP vem monitorando casos de atentados e ameaças de atos violentos às escolas em toda a Bahia, adotando as providências cabíveis. A instituição também atua para inserção de crianças e adolescentes em situação de risco no Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAM), gerido pela SJDH e acompanha a situação dos protegidos até o desligamento.

Já o Conselho Estadual de Educação da Bahia (CEE-BA) lastimou “profundamente as trágicas mortes dos 116 estudantes do Colégio Estadual Rubén Dario”. “Estamos cientes do impacto devastador que a violência urbana tem sobre nossos jovens e sobre a comunidade escolar como um todo”, diz a nota. O CEE-BA informou que está atento “às questões que afetam diretamente a vida e a segurança dos nossos estudantes e buscamos, por meio de nossas ações de normatização pedagógica, mitigar os impactos da violência no ambiente escolar”. Em uma das ações, o órgão citou a criação do Programa de Atenção à Saúde e Valorização do Professor (PASVAP), “com o objetivo de promover o bem-estar físico e emocional dos educadores, servidores e estudantes”.