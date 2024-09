ACIDENTE

Bebê de um ano e meio fica órfão após pai e mãe se afogarem no Havaí

Um bebê ficou órfão após os pais se afogarem durante uma viagem no Havaí, nas águas de Ahihi-Kinau. O filho de um ano e seis meses sobreviveu, enquanto faleceram os pais, e a bebê de 30 semanas do qual a mãe estava grávida.

Sophia e Ilya Tsaruk viajaram ao Havaí para comemorar a proximidade do nascimento do segundo bebê da família, e decidiram fazer um mergulho com snorkel. O filho do casal, Logan, ficou na praia, com a irmã de Ilya, Taisiya, o tio Anatoliy e mais dois conhecidos.