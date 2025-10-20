O QUE SE SABE

Como pane na nuvem da Amazon derrubou Mercado Livre, iFood e outros 500 aplicativos

Instabilidade começou por volta das 4h da manhã desta segunda-feira (20)

Yan Inácio

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 16:27

AWS é o serviço de nuvem da Amazon Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

Mais de 500 aplicativos e plataformas online estão com instabilidade nesta segunda-feira (20), após uma falha no serviço de nuvem AWS, da Amazon. A tecnologia é usada por empresas como Mercado Livre, Canva, Sony, Natura e Fortnite.

A falha começou por volta das 4h da manhã (no horário de Brasília) e durou cerca de três horas. Segundo a empresa, a situação começou a se normalizar por volta das 8h, mas diversos aplicativos e plataformas ainda apresentam reclamações de instabilidade na tarde desta segunda.

O site DownDetector, que monitora instabilidades em sites e apps, registrou um aumento nas notificações nas últimas horas. A Amazon Web Services (AWS) é um divisão de computação em nuvem da empresa, que oferece serviços de armazenamento de dados, hospedagem de sites e ferramentas de inteligência artificial.

OLX, IFood, PicPay e WellHub são alguns dos aplicativos que usam os serviços da AWS e apresentaram instabilidade por conta das falhas.

O problema está concentrado na região US-EAST-1, um datacenter da AWS, localizado no norte da Vírginia, nos Estados Unidos. O último boletim de atualização da empresa informa que “novas medidas de mitigação” continuam progredindo e que há uma “diminuição nos problemas de conectividade” na região em questão. Uma nova atualização será divulgada pela empresa às 17h, no horário de Brasília.

Empresas afetadas

O site DownDetector disse à agência Reuters que mais de 4 milhões de usuários recorreram ao site para relatar problemas causados pelo ocorrido. Veja a lista das empresas afetadas:

Prime Video

Perplexity

Fortnite

HBO

Mercado Livre

Mercado Pago

Signal

Roku

Roblox

Lyft

Clash Royale

Clash of Clans

Coinbase