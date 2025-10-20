Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como pane na nuvem da Amazon derrubou Mercado Livre, iFood e outros 500 aplicativos

Instabilidade começou por volta das 4h da manhã desta segunda-feira (20)

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 16:27

AWS é o serviço de nuvem da Amazon
AWS é o serviço de nuvem da Amazon Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

Mais de 500 aplicativos e plataformas online estão com instabilidade nesta segunda-feira (20), após uma falha no serviço de nuvem AWS, da Amazon. A tecnologia é usada por empresas como Mercado Livre, Canva, Sony, Natura e Fortnite.

A falha começou por volta das 4h da manhã (no horário de Brasília) e durou cerca de três horas. Segundo a empresa, a situação começou a se normalizar por volta das 8h, mas diversos aplicativos e plataformas ainda apresentam reclamações de instabilidade na tarde desta segunda.

8 streamings em alta no Brasil

Telecine por Reprodução
Paramount+ por Reprodução
Max por
Prime Video por
Netflix por Reprodução
Apple TV+ por
Globoplay por
Disney+ por Imagem: JOCA_PH | Shutterstock
1 de 8
Telecine por Reprodução

O site DownDetector, que monitora instabilidades em sites e apps, registrou um aumento nas notificações nas últimas horas. A Amazon Web Services (AWS) é um divisão de computação em nuvem da empresa, que oferece serviços de armazenamento de dados, hospedagem de sites e ferramentas de inteligência artificial.

OLX, IFood, PicPay e WellHub são alguns dos aplicativos que usam os serviços da AWS e apresentaram instabilidade por conta das falhas.

O problema está concentrado na região US-EAST-1, um datacenter da AWS, localizado no norte da Vírginia, nos Estados Unidos. O último boletim de atualização da empresa informa que “novas medidas de mitigação” continuam progredindo e que há uma “diminuição nos problemas de conectividade” na região em questão. Uma nova atualização será divulgada pela empresa às 17h, no horário de Brasília.

Leia mais

Imagem - Nuvem da Amazon tem apagão e derruba aplicativos pelo mundo

Nuvem da Amazon tem apagão e derruba aplicativos pelo mundo

Imagem - Amazon vai ter que reembolsar assinantes do Prime por práticas enganosas; entenda

Amazon vai ter que reembolsar assinantes do Prime por práticas enganosas; entenda

Imagem - Amazon lança Kindle de tela colorida no Brasil; veja valores

Amazon lança Kindle de tela colorida no Brasil; veja valores

Empresas afetadas

O site DownDetector disse à agência Reuters que mais de 4 milhões de usuários recorreram ao site para relatar problemas causados pelo ocorrido. Veja a lista das empresas afetadas:

Prime Video

Perplexity

Fortnite

HBO

Mercado Livre

Mercado Pago

Signal

Roku

Roblox

Perplexity

Lyft

Clash Royale

Clash of Clans

Coinbase

Robinhood

Tags:

Amazon

Mais recentes

Imagem - Do Louvre a Berlim: relembre os roubos mais ousados da história da arte

Do Louvre a Berlim: relembre os roubos mais ousados da história da arte
Imagem - Nuvem da Amazon tem apagão e derruba aplicativos pelo mundo

Nuvem da Amazon tem apagão e derruba aplicativos pelo mundo
Imagem - Sol ficará escondido por 6 minutos no maior eclipse solar do século; saiba quando será

Sol ficará escondido por 6 minutos no maior eclipse solar do século; saiba quando será

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público para vagas imediatas com salários de até R$ 20 mil
01

Prefeitura abre concurso público para vagas imediatas com salários de até R$ 20 mil

Imagem - Por que Murilo Benício e Cecília Malan colocaram um ponto final no relacionamento
02

Por que Murilo Benício e Cecília Malan colocaram um ponto final no relacionamento

Imagem - Você lembra? Veja como era a região do Iguatemi há 30 anos
03

Você lembra? Veja como era a região do Iguatemi há 30 anos

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil
04

Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil