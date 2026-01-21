Acesse sua conta
Europa não está no caminho certo, diz Trump em Davos

No discurso, Trump, se vangloriou de feitos realizados em sua administração

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 13:52

Donald Trump
Donald Trump Crédito: Reprodução

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou "amar" a Europa e defendeu que quer ver os europeus "se dando bem", mas que o continente não está no caminho certo, na avaliação dele. A declaração ocorreu em discurso no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, nesta quarta-feira, 21.

O comentário acontece diante de incertezas entre Washington e Bruxelas, após Trump ameaçar impor tarifas progressivas contra oito países europeus, diante das investidas americanas para a aquisição da Groenlândia, que pertence à Dinamarca. Segundo ele, certos lugares na Europa "já não são reconhecíveis".

No discurso, Trump, se vangloriou de feitos realizados em sua administração e afirmou que o objetivo da imposição de tarifas contra outros países era para que eles pagassem prejuízos causado aos EUA.

"Com tarifas, reduzimos déficit comercial americano, que era um dos maiores do mundo, sem causar inflação", disse, ao mencionar que as tarifas ajudaram a reduzir o déficit mensal dos EUA em 77%. Segundo ele, nações europeias, Japão e Coreia do Sul são parceiros americanos.

Dentre outras ações de seu segundo mandato, que completou um ano na terça-feira, 20, Trump exaltou a demissão de funcionários do governo e cortes em gastos federais, abertura de fábricas de aço e os avanços no setor de energia. De acordo com o republicano, a produção de gás natural liquefeito (GNL) "está nas máximas históricas", a produção de petróleo americano aumento 730 mil barris por dia, e o país "está com tudo" na energia nuclear. "Podemos ter energia nuclear a bons preços e de forma segura", disse. "Quando os EUA vão bem, os outros países acompanham", acrescentou.

