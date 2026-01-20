Lula diz que Trump ‘quer governar o mundo’ pelo Twitter

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 16:58
Em discurso feito na entrega de moradias no Rio Grande do Sul, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reprovou, nesta terça-feira (20), a estratégia digital do mandatário norte-americano Donald Trump ao fazer deliberações através das redes sociais.
Enquanto falava sobre o uso excessivo do celular, Lula disparou: “Vocês já repararam que o presidente Trump quer comandar o planeta pelo Twitter [atual X]? *É fantástico. Todo dia ele fala alguma coisa e o mundo também fala uma coisa. É possível eu tratar o povo com respeito se eu não olhar na cara de vocês?".
A declaração surgiu na mesma semana em que o governo brasileiro recebeu o convite de Trump para participar do Conselho de Paz Para a Faixa de Gaza. O governo petista, no entanto, ainda não divulgou se aceitou o convite. Além do Brasil, líderes de outros 60 países foram chamados pelo governo americano.