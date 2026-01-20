BRASIL E MUNDO

Lula diz que Trump ‘quer governar o mundo’ pelo Twitter

Falas foram feitas durante entrega de moradias no RS

Nauan Sacramento

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 16:58

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fala durante a cerimônia Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

Em discurso feito na entrega de moradias no Rio Grande do Sul, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reprovou, nesta terça-feira (20), a estratégia digital do mandatário norte-americano Donald Trump ao fazer deliberações através das redes sociais.

Enquanto falava sobre o uso excessivo do celular, Lula disparou: “Vocês já repararam que o presidente Trump quer comandar o planeta pelo Twitter [atual X]? *É fantástico. Todo dia ele fala alguma coisa e o mundo também fala uma coisa. É possível eu tratar o povo com respeito se eu não olhar na cara de vocês?".