Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lula diz que Trump ‘quer governar o mundo’ pelo Twitter

Falas foram feitas durante entrega de moradias no RS

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 16:58

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fala durante a cerimônia
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fala durante a cerimônia Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

Em discurso feito na entrega de moradias no Rio Grande do Sul, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reprovou, nesta terça-feira (20), a estratégia digital do mandatário norte-americano Donald Trump ao fazer deliberações através das redes sociais.

Enquanto falava sobre o uso excessivo do celular, Lula disparou: “Vocês já repararam que o presidente Trump quer comandar o planeta pelo Twitter [atual X]? *É fantástico. Todo dia ele fala alguma coisa e o mundo também fala uma coisa. É possível eu tratar o povo com respeito se eu não olhar na cara de vocês?".

A declaração surgiu na mesma semana em que o governo brasileiro recebeu o convite de Trump para participar do Conselho de Paz Para a Faixa de Gaza. O governo petista, no entanto, ainda não divulgou se aceitou o convite. Além do Brasil, líderes de outros 60 países foram chamados pelo governo americano.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Lula vai ter que pagar R$ 5,3 bilhões para ter cargo vitalício em Conselho de Paz de Gaza

Bebê de um ano cai e fica com carregador de celular preso ao crânio

Injeção consegue hackear células imunes e transformá-las em soldados prontos para combater o câncer

Fraude no INSS: Filho de Lula tem pedido de tornozeleira eletrônica e retenção de passaporte feito ao STF

Baiano e ex-ministro de Dilma: Lula escolhe Wellington Lima e Silva para assumir Ministério da Justiça

Tags:

Lula Brasil Trump Gaza

Mais recentes

Imagem - Resultado da Timemania 2345, desta terça-feira (20)

Resultado da Timemania 2345, desta terça-feira (20)
Imagem - Resultado da Mega-Sena 2962, desta terça-feira (20)

Resultado da Mega-Sena 2962, desta terça-feira (20)
Imagem - Resultado da Lotofácil 3592, desta terça-feira (20)

Resultado da Lotofácil 3592, desta terça-feira (20)

MAIS LIDAS

Imagem - Polícia Militar remove barricadas feitas por criminosos em bairro de Salvador
01

Polícia Militar remove barricadas feitas por criminosos em bairro de Salvador

Imagem - Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs
02

Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs

Imagem - Qual o destino da antiga Rodoviária de Salvador? Governo cria comissão para evitar riscos
03

Qual o destino da antiga Rodoviária de Salvador? Governo cria comissão para evitar riscos

Imagem - Quem são os técnicos de enfermagem presos por matar três pacientes com desinfetante em UTI de hospital
04

Quem são os técnicos de enfermagem presos por matar três pacientes com desinfetante em UTI de hospital