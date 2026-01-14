POLÍTICA

Fraude no INSS: Filho de Lula tem pedido de tornozeleira eletrônica e retenção de passaporte feito ao STF

Parlamentares citam indícios de vínculos de Lulinha com o "Careca do INSS"

Nauan Sacramento

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 17:51

Lulinha Crédito: Reprodução

Parlamentares da oposição protocolaram, nesta terça-feira (13), um pedido junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) para a aplicação de medidas cautelares contra Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O grupo solicita ele seja submetido ao monitoramento por tornozeleira eletrônica e tenha seu passaporte retido pelas autoridades, alegando risco de fuga do país.



O documento, encaminhado ao ministro André Mendonça e ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, baseia-se em investigações da Polícia Federal (PF) que apuram fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Os parlamentares citam indícios de que Lulinha teria vínculos com Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", apontado como um dos principais articuladores do esquema criminoso.

A petição é assinada por nomes como o deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) e o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN). Além deles, outros nomes estiveram a favor da medida como o senador Eduardo Girão (Novo-CE), o relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), além dos deputados Luiz Lima (Novo-RJ) e Adriana Ventura (Novo-SP).

“Urgente, acabamos de protocolar no Supremo Tribunal Federal um pedido para que André Mendonça avalie e coloque tornozeleira eletrônica no Lulinha e também que retire o seu passaporte. A notícia é que ele está no Brasil e vai voltar para a Espanha, de onde ele veio e onde ele está nesse momento, inclusive, residindo”, declarou o deputado Van Hattem em vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram