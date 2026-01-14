Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fraude no INSS: Filho de Lula tem pedido de tornozeleira eletrônica e retenção de passaporte feito ao STF

Parlamentares citam indícios de vínculos de Lulinha com o "Careca do INSS"

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 17:51

Lulinha
Lulinha Crédito: Reprodução

Parlamentares da oposição protocolaram, nesta terça-feira (13), um pedido junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) para a aplicação de medidas cautelares contra Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O grupo solicita ele seja submetido ao monitoramento por tornozeleira eletrônica e tenha seu passaporte retido pelas autoridades, alegando risco de fuga do país.

O documento, encaminhado ao ministro André Mendonça e ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, baseia-se em investigações da Polícia Federal (PF) que apuram fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Os parlamentares citam indícios de que Lulinha teria vínculos com Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", apontado como um dos principais articuladores do esquema criminoso.

A petição é assinada por nomes como o deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) e o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN). Além deles, outros nomes estiveram a favor da medida como o senador Eduardo Girão (Novo-CE), o relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), além dos deputados Luiz Lima (Novo-RJ) e Adriana Ventura (Novo-SP).

“Urgente, acabamos de protocolar no Supremo Tribunal Federal um pedido para que André Mendonça avalie e coloque tornozeleira eletrônica no Lulinha e também que retire o seu passaporte. A notícia é que ele está no Brasil e vai voltar para a Espanha, de onde ele veio e onde ele está nesse momento, inclusive, residindo”, declarou o deputado Van Hattem em vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram

A defesa de Fábio Luís nega qualquer participação em irregularidades e classifica o pedido como uma tentativa de exploração política. Segundo o advogado Marco Aurélio de Carvalho, Lulinha não é alvo formal de investigação e as menções ao seu nome seriam fruto de "esforço criativo" e "má-fé" da oposição. O caso agora aguarda análise do relator no STF e o parecer da Procuradoria-Geral da República.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Terras raras no Brasil: o mineral estratégico que impulsiona a transição energética e a geopolítica global

Até onde vai a nova crise política que se instalou no país?

Lula transforma STF em trincheira política

Fraude bilionária no INSS envolve Bahia e reacende crise política no governo Lula

'Todos os projetos que faço têm protagonismo preto. Isso é política', diz Elísio Lopes Jr.

Tags:

Lula Careca do Inss Inss Lulinha

Mais recentes

Imagem - Criança que teve couro cabeludo arrancado ao brincar em parquinho receberá R$ 350 mil em indenização

Criança que teve couro cabeludo arrancado ao brincar em parquinho receberá R$ 350 mil em indenização
Imagem - Salva-vidas morto no Wet'n Wild foi sugado pelo ralo da piscina

Salva-vidas morto no Wet'n Wild foi sugado pelo ralo da piscina
Imagem - Casal de 20 anos é encontrado morto, nu e com ventilador ligado dentro de casa

Casal de 20 anos é encontrado morto, nu e com ventilador ligado dentro de casa

MAIS LIDAS

Imagem - Especialista em IA explica por que rejeitar chamadas de spam piora ainda mais o problema
01

Especialista em IA explica por que rejeitar chamadas de spam piora ainda mais o problema

Imagem - Salva-vidas morto no Wet'n Wild foi sugado pelo ralo da piscina
02

Salva-vidas morto no Wet'n Wild foi sugado pelo ralo da piscina

Imagem - Aluno da Ufba e morador de bairro nobre: saiba quem é o fotógrafo investigado por divulgar e vender fotos íntimas de mulheres
03

Aluno da Ufba e morador de bairro nobre: saiba quem é o fotógrafo investigado por divulgar e vender fotos íntimas de mulheres

Imagem - O que vai acontecer com a antiga Rodoviária de Salvador?
04

O que vai acontecer com a antiga Rodoviária de Salvador?