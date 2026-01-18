Lula vai ter que pagar R$ 5,3 bilhões para ter cargo vitalício em Conselho de Paz de Gaza

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 15:37
Pela bagatela de um bilhão de dólares, ou cerca de R$ 5,37 bilhões, o presidente Lula (PT) poderá ter um cargo vitalício no Conselho de Paz da Faixa de Gaza. O convite ao brasileiro foi feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no sábado (17).
O valor consta em um documento do projeto do estatuto do conselho, revelado pela agência de notícia Reuters. Além de Lula, o presidente da Argentina, Javier Milei, líderes de outros 58 países e empresários, como o americano Marc Rowan, foram convidados.
"Cada Estado-membro cumprirá um mandato de no máximo três anos a partir da entrada em vigor desta Carta, sujeito a renovação pelo presidente", apontou o documento divulgado pela Reuters. "O mandato de três anos não se aplicará aos Estados-membros que contribuírem com mais de US$ 1 bilhão em fundos em dinheiro para o Conselho de Paz no primeiro ano".
Milei chegou a postar, no sábado, em seu perfil no X, antigo Twitter, a imagem do convite com a legenda: "Obrigado, presidente Donald Trump. É uma honra para mim receber esta noite o convite para a Argentina se juntar, como membro fundador, ao Conselho de Paz".
Tanto o Lula, quanto integrantes do governo não se pronunciaram ainda sobre o convite.
Segundo Trump, ao anunciar a criação do conselho, afirmou, em sua rede social Truth Social, que esse é "o melhor e mais prestigiado conselho já reunido em qualquer época e em qualquer lugar". Ainda segundo ele, este é o início da próxima fazer do Plano de Paz para a Faixa de Gaza, o que ele chamou de "conquista sem precedentes".
Enquanto isso, os ataques israelenses seguem em Gaza e ao menos 83 pessoas foram mortas desde o anúncio da proposta de cessar-fogo entre Israel e Hamas, segundo informações do porta-voz da Defesa Civil de Gaza, Mahmoud Basal, divulgadas na quinta-feira (16). Do total de mortos, 23 eram crianças e 27 eram mulheres.