PREÇO DA PAZ?

Lula vai ter que pagar R$ 5,3 bilhões para ter cargo vitalício em Conselho de Paz de Gaza

Convite para integrar o grupo foi feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump

Monique Lobo

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 15:37

Trump convidou Lula e outros líderes mundiais para integrar Conselho de Paz da Faixa de Gaza Crédito: Ricardo Stuckert/PR

O valor consta em um documento do projeto do estatuto do conselho, revelado pela agência de notícia Reuters. Além de Lula, o presidente da Argentina, Javier Milei, líderes de outros 58 países e empresários, como o americano Marc Rowan, foram convidados.

"Cada Estado-membro cumprirá um mandato de no máximo três anos a partir da entrada em vigor desta Carta, sujeito a renovação pelo presidente", apontou o documento divulgado pela Reuters. "O mandato de três anos não se aplicará aos Estados-membros que contribuírem com mais de US$ 1 bilhão em fundos em dinheiro para o Conselho de Paz no primeiro ano".

Milei chegou a postar, no sábado, em seu perfil no X, antigo Twitter, a imagem do convite com a legenda: "Obrigado, presidente Donald Trump. É uma honra para mim receber esta noite o convite para a Argentina se juntar, como membro fundador, ao Conselho de Paz".

GRACIAS PRESIDENTE TRUMP @realDonaldTrump@POTUS



Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace, una organización creada por el Presidente Trump para promover una paz duradera en regiones… pic.twitter.com/ORalzkzhlv — Javier Milei (@JMilei) January 17, 2026

Tanto o Lula, quanto integrantes do governo não se pronunciaram ainda sobre o convite.

Segundo Trump, ao anunciar a criação do conselho, afirmou, em sua rede social Truth Social, que esse é "o melhor e mais prestigiado conselho já reunido em qualquer época e em qualquer lugar". Ainda segundo ele, este é o início da próxima fazer do Plano de Paz para a Faixa de Gaza, o que ele chamou de "conquista sem precedentes".