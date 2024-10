LIMITE

Expectativa de vida máxima será em torno de 87 anos, diz estudo

Pesquisa também mostra Brasil fora dos países com idosos mais longevos

A humanidade pode estar perto de atingir seu limite natural de longevidade, conforme aponta um estudo publicado nesta segunda-feira (7) na revista Nature Aging. De acordo com a pesquisa, liderada por S. Jay Olshansky, professor de epidemiologia da Universidade de Illinois, a expectativa de vida máxima deve ficar em torno de 87 anos, sendo 84 anos para homens e 90 para mulheres.

O estudo analisou dados coletados entre 1990 e 2019 de países com alto índice de longevidade, como Japão, França, Suécia e Austrália. Embora a expectativa de vida tenha aumentado significativamente ao longo das últimas décadas, o crescimento desacelerou em quase todas as regiões analisadas. Hong Kong foi a única exceção, mantendo um ritmo estável de aumento.

O Brasil, por outro lado, ficou de fora da lista de países onde os idosos vivem mais. Apesar dos avanços na saúde pública, a expectativa de vida no país ainda é inferior à de nações mais desenvolvidas, o que levanta questões sobre as condições de saúde, acesso a cuidados médicos e qualidade de vida da população idosa.

Segundo os pesquisadores, em vez de uma maior porcentagem de pessoas alcançando os 100 anos nos países analisados, as idades em que as pessoas morrem estão sendo comprimidas em uma faixa de tempo mais estreita. Isso significa que, embora a longevidade média tenha aumentado, o envelhecimento está ocorrendo de maneira mais uniforme, com menos pessoas ultrapassando marcos excepcionais de idade.