FedEx diz que demitirá até 2 mil funcionários na Europa

A FedEx planeja despedir até 2 mil funcionários na Europa, à medida que a gigante do transporte marítimo prossegue extensos esforços de redução de custos. A empresa de entregas disse na quarta-feira (12) que suas propostas visam reduzir o número de funcionários nas equipes comerciais e de back office da FedEx em 1.700 para 2 mil.

A FedEx disse que as mudanças na Europa incluirão a remoção de cargos e a consolidação de equipes nas funções administrativas e comerciais afetadas. Certas atividades realizadas em toda a região também serão consolidadas para serem localizadas em centros de atividades partilhados selecionados que estejam em países mais alinhados com as suas necessidades e a pegada imobiliária existente, afirmou.