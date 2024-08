CRIME PLANEJADO

Filho de ator é condenado à pérpetua por esquartejar médico na Tailândia

O chef espanhol Daniel Sancho, filho do ator Rodolfo Sancho, foi condenado à prisão perpétua por assassinar e esquartejar um médico na Tailândia. A decisão aconteceu nesta quinta-feira (29), mas a defesa do condenado informou que irá recorrer.

A vítima foi identificada como o médico colombiano Edwin Arrieta. O crime aconteceu na turística ilha de Koh Pha Ngan, em 2023. Segundo as investigações, o homicídio foi premeditado, uma vez que Sancho comprou facas, sacos plásticos e produtos de limpeza antes do assassinato.

A defesa do condenado alegou que ele agiu em legítima defesa, pois a vítima teria tentado forçá-lo a ter relações sexuais. Outra versão aponta que o médico ameaçou o chef e isso gerou uma discussão.

O chef confessou o homicídio e desde então está em detenção provisória na Tailândia. Isso já faz mais de um ano. O departamento ainda decidirá onde ele ficará detido durante o cumprimento da pena. A defesa, no entanto, informou que irá tentar alterar a forma de detenção.

O médico tinha 45 anos e teve as partes do corpo espalhadas dentro de sacos na ilha paradisíaca. A família dele acompanhou o julgamento e concordou com a condenação de perpétua. Eles já haviam se manifestado contra a pena de morte para o condenado.