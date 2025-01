APÓS DECRETO DE TRUMP

Google Maps muda nome de Golfo do México para Golfo da América nos EUA

Presidente do México criticou a mudança e, em tom irônico, sugeriu que os EUA deveriam ser chamados de "América Mexicana"

Carol Neves

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 12:55

Golfo do México vai virar Golfo da América nos EUA Crédito: Shutterstock

O Google Maps anunciou que, a partir de uma decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, vai alterar o nome do Golfo do México para Golfo da América em suas plataformas nos Estados Unidos. A mudança ocorre após uma ordem executiva assinada por Trump logo após sua posse, em 20 de janeiro, e será visível para os usuários do Google Maps no país. >

Na sexta-feira (24), o Departamento do Interior dos EUA formalizou a mudança, que também inclui o rebatismo do Monte Denali, anteriormente conhecido como Monte McKinley, o pico mais alto do país. >

O Google Maps explicou que realiza alterações nos nomes quando estes são atualizados em fontes oficiais do governo, como o Sistema de Informação de Nomes Geográficos (GNIS). A plataforma também ressaltou que, quando há variação nos nomes entre países, exibe ambos os nomes - ou seja, fora dos EUA, tanto Golfo da América quanto Golfo do México serão visíveis no mapa.>

Além disso, o Google esclareceu que a renomeação é parte de uma prática comum de adaptar os nomes às mudanças oficiais dos governos locais. "Quando isso acontece, atualizamos rapidamente o Google Maps nos Estados Unidos para refletir o novo nome", afirmou a empresa em sua conta na rede social X (ex-Twitter).>

Trump já defendia essa mudança desde sua campanha eleitoral, e a ordem executiva emitida determina que todas as referências federais ao Golfo da América, como em mapas e documentos oficiais, sejam atualizadas. Contudo, a alteração é complexa, pois envolve leis, tratados e documentos que se baseiam no nome tradicional de Golfo do México, afetando desde territórios até condados dos EUA.>