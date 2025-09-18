MUNDO

Homem morre após andar em montanha-russa recém-inaugurada

Caso aconteceu no parque de diversões Universal Epic Universe, nos Estados Unidos

Elaine Sanoli

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 20:12

Stardust Racers

Um homem, de aproximadamente 30 anos, morreu enquanto andava em uma montanha-russa em um parque de diversões. O empreendimento fica em Orlando, no estado da Flórida. nos Estados Unidos. A causa oficial da morte, ocorrida na última quarta-feira (17), ainda é desconhecida.

De acordo com informações do portal Extra, o rapaz estava no brinquedo conhecido como Stardust Racers, inaugurado em maio deste ano, quando o incidente ocorreu. Informações indicam que não houve queda. Segundo a descrição do brinquedo, ele pode chegar a atingir até 100 km/h.

Informações do G1 indicam que ele foi encontrado inconsciente após deixar o brinquedo. Ele foi levado a um hospital onde a morte foi constatada.

A Universal, responsável pelo parque, lamentou o ocorrido. "Estamos devastados por este trágico evento e expressamos nossas mais sinceras condolências aos entes queridos do visitante", comunicou o porta-voz da empresa. “Estamos colaborando integralmente com o Condado de Orange e com a investigação em andamento. A atração permanece fechada”, acrescentou.