Marido de gêmea siamesa reclama: 'As pessoas são obcecadas para saber como fazemos sexo'

Carmen, Lupita e Daniel contam como lidam com perguntas invasivas

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 14:07

Carmen e Lupita Andrade e Crédito: Reprodução

Carmen e Lupita Andrade, gêmeas siamesas de 25 anos nascidas no México, têm recebido bastante atenção de pessoas curiosas para saber como elas vivem e quais os desafios de nascerem fisicamente unidas. Junto com Daniel McCormack, marido de Carmen, o trio enfrenta constantemente perguntas sobre a vida "a dois" e "a três", muitas vezes repetitivas e invasivas, que acabam sendo respondidas com firmeza.

As gêmeas desafiaram expectativas médicas ao longo dos anos e compartilham algumas costelas, sistemas digestivo e reprodutivo e parte da circulação sanguínea. No entanto, cada uma possui seu próprio coração, conjunto de pulmões e estômago. Perguntas sobre essas diferenças biológicas não incomodam o trio, mas a curiosidade sobre a intimidade é motivo de irritação.

Carmen e Daniel se conheceram pelo aplicativo de namoro Hinge, em 2020, e oficializaram a união discretamente em outubro de 2024, na Ponte Lover's Leap, em New Milford, Connecticut, nos Estados Unidos.

"As pessoas são obcecadas para saber como fazemos sexo, sabe? Francamente, não é da p... da sua conta", desabafou Daniel, de 28 anos, em entrevista à "People". Carmen, que lida com endometriose, reforçou: "Não entendo por que as pessoas precisam saber sobre minhas partes íntimas para nos humanizar".

A curiosidade dos internautas também alimenta mitos sobre o relacionamento do casal. Alguns questionam a fidelidade de Daniel, sugerem que ele só estaria interessado em dinheiro ou que o casamento é instável. "Não tenho dinheiro", brincou Carmen, rindo.

"Amo como irmão"

Lupita, por sua vez, encara as invasões de privacidade de outra forma: "Não gosto que me perguntem se algum dia vou amar o Daniel. Eu o amo como um irmão. Só quero ver minha irmã feliz. Ele não estaria aqui se não nos déssemos bem".

Quanto à intimidade respeitando os limites de Lupita, Carmen explica que há comunicação constante. "Existe uma certa expectativa social de que precisa haver afeto o tempo todo em um relacionamento. Mas a maior parte do tempo nós apenas brincamos com ele", diz. Caso Lupita não se sinta à vontade com alguma situação, seja um abraço ou uma conversa, Carmen garante: "Nós simplesmente respeitamos isso". Para momentos íntimos, Lupita revelou sua solução: "É, eu tenho fones de ouvido e um telefone. Não me importo".

O trio também compartilha sua vida nas redes sociais. As gêmeas têm um canal no YouTube com mais de 256 mil inscritos e perfis separados no Instagram com milhares de seguidores. Apesar da exposição, Carmen esclarece que não buscam enriquecer com o público: "Não queremos tirar vantagem dos nossos apoiadores. Somos cuidadosos com patrocinadores e não aceitamos nada que não usaríamos ou em que não confiaríamos".