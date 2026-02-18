SAÚDE

Homem quase perde a língua por causa do HPV: 'Não sabia que poderia causar câncer em homens'

Pai de dois filhos, Anthony não imaginava que um caroço que apareceu sob sua mandíbula era algo tão grave

Monique Lobo

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 22:16

Além do tumor, ele teve 44 gânglios linfáticos removidos do pescoço. Crédito: Reprodução

Um homem de 41 anos quase perdeu a língua por conta de um pequeno caroço que apareceu sob sua mandíbula. O que pareceu inicialmente inofensivo, se mostrou um câncer relacionado ao vírus papiloma humano (HPV). As informações são da BBC.

Anthony Perriam, que mora em Cardiff, no País de Gales, na Europa, só tinha ouvido falar da relação do HPV com o câncer de colo de útero. Pai de dois filhos, ele revelou que não tinha ideia do risco até se deparar com a doença. "Não tinha ideia de que poderia causar cânceres como este, especialmente em homens", contou em entrevista à BBC.

O HPV é um grupo de tipos de vírus altamente contagioso e que não afeta a maioria das pessoas infectadas. No entanto, alguns tipos podem causar câncer de colo do útero, ânus, pênis e garganta. Em homens, a maior frequência de casos de câncer é de cabeça e pescoço. Já em mulheres, é de colo de útero.

"Não se fala o suficiente sobre este tipo de câncer, especialmente entre os homens. A detecção precoce realmente salva vidas. [...] Se você notar um caroço, mesmo que não doa, vá fazer um exame", acrescentou Anthony.

No caso do galês, a doença só foi confirmada depois de biópsia, uma ressonância magnética e uma tomografia computadorizada. O tumor na base da língua foi retirado através de uma cirurgia assistida por robô. Além disso, ele teve 44 gânglios linfáticos removidos do pescoço.

"Um dos gânglios linfáticos estava prestes a romper. Se tivesse avançado um pouco mais, poderia ter se espalhado", lembrou. Anthony também precisou fazer radioterapia e quimioterapia. Chegou a perder 22kg no tratamento. "Perdi toda a saliva. Até beber era difícil, pois tudo se transformava em pó na minha boca", contou.

O apoio da família foi fundamental para superar a adversidade. "Naquela época, eu tinha um filho de 3 anos e outro de 6. Meu primeiro pensamento não foi em mim, mas neles. Estava completamente apavorado por eles. [...] Mas minha família me deu motivação para superar isso. Eu queria viver para comemorar meu aniversário", recordou.

Prevenção

O papilomavírus humano é uma das infecções sexualmente transmissíveis mais comuns do mundo. Quase todas as pessoas sexualmente ativas devem entrar em contato com o vírus meses ou anos após o início da vida sexual, estimam cientistas.

A vacinação é a melhor forma de prevenção. Ela deve ser feita preferencialmente antes do início da atividade sexual ou da possibilidade de contrair o vírus. O uso de preservativos não elimina totalmente a chance de transmissão.