12 ANOS SEM CONTATO DIRETO

Irmã do papa Francisco está sob cuidados de freiras e não conseguiu se despedir

Argentino morreu na segunda-feira (21); velório será no sábado (26)

O papa Francisco, que morreu na segunda-feira (21), não via a única irmã viva há 12 anos, desde que se tornou líder da Igreja Católica. >

A dona de casa María Elena Bergoglio é a caçula da família e única sobrevivente dos cinco filhos do casal Mario Jorge Bergoglio e María Regina Sívori. Já o papa era o irmão mais velho. Entre eles nasceu vieram Oscar (1938-1997), Marta Regina (1940-2007) e Alberto (1942-2010).>

Apesar de ser mais nova, a argentina sofre problemas de saúde há anos e hoje é cuidada por freiras em Buenos Aires, segundo o jornal argentino La Nación. A situação a impossibilita de fazer longas viagens. Por outro lado, o pontífice não visitou seu país natal desde o último conclave devido a conflitos no local e sua agenda cheia. >

"Ele sempre foi um irmão muito companheiro, muito presente para além das distâncias e seus compromissos com a Igreja. Nos falamos uma vez por semana, nos escrevemos cartas [...]", disse a irmã. >

Quando será o funeral do papa?

O Vaticano anunciou que o funeral do papa Francisco será realizado no sábado (26), às 5h no horário de Brasília, o que corresponde às 10h em Roma. A decisão foi tomada em uma reunião de cardeais nesta terça-feira (22).>