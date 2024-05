NOVO RECORDE

Mulher com as unhas femininas mais longas do mundo está há 27 Anos sem cortar

As longas unhas de Diana Armstrong, juntas, somam mais de 13 metros de comprimento e não são cortadas desde 1997

Rede Nordeste, O Povo

Publicado em 27 de maio de 2024 às 21:36

As unhas da mulher somam mais de 13 metros de comprimento e não são cortadas desde 1997 Crédito: Reprodução/Guinness World Records

Eleita dona das maiores unhas femininas da história pelo Guinness World Records em 2022, a estadunidense Diana Armstrong, agora, também passa a ser reconhecida como a mulher que passou mais tempo sem cortar as unhas.

Natural de Minnesota, no norte dos Estados Unidos, Diana não tem utilizado qualquer utensílio próprio para o corte de unhas desde 1997, garantindo, assim, mais um recorde para si.

Combinadas, as unhas das mãos da mulher medem mais de 13 metros de comprimento. A medida equivale à extensão de um ônibus urbano brasileiro convencional.

Diana recebeu uma menção pela edição do Guinness e ainda ganhou um ensaio fotográfico, no qual as unhas dela são o grande destaque. Nas fotos, ela exibe as “garras”, que chegam a tocar o chão e são enfeitadas com esmaltes de diversas cores.

Por que Diana não corta as unhas há quase 30 anos

A decisão de não realizar mais o corte das próprias unhas foi feita por Diana há 27 anos. Ela relata que o motivo que a fez parar de cortá-las foi o falecimento repentino da filha Latisha, de apenas 16 anos, em 1997, após uma crise de asma enquanto dormia.

“Aquele foi o pior dia da minha vida”, diz ela em entrevista ao Guinness World Records. Ela explica que estava indo ao mercado quando pediu para que as duas filhas estivessem de pé quando ela retornasse.

A caçula, no entanto, avisou à mãe que a irmã mais velha, Latisha, não iria mais acordar, pois não teria resistido a uma crise asmática enquanto dormia. “Ela foi a única que fez minhas unhas. Ela as polia e as lixava para mim”, contou Diana.

Para a recordista, manter as unhas compridas e não cortá-las mais foi uma decisão que funcionou como uma maneira de lidar com a perda e, ainda, de fazer uma homenagem à filha.

Diana afirma não pretender cortar as longas unhas e tem planos de seguir superando novos recordes.

Como ela realiza tarefas do dia a dia com unhas tão longas

A maioria das dúvidas das pessoas sobre as “garras” da estadunidense são relacionadas à realização de atividades cotidianas. Ela diz ter uma vida sem grandes limitações, mas marcada por muita atenção para preservar as unhas.

São comuns questionamentos sobre como ela se veste, como realiza a própria higiene e como ela se locomove de um lugar para o outro. “Como ela se limpa? Curiosidade genuína”, disse um internauta, expressando sua curiosidade.

Diana explica com paciência que já esclareceu como fazia para lidar com as tarefas diárias quando foi recordista dois anos atrás.