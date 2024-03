GUERRA

No Haiti, massacres chegam à área mais rica

Gangues armadas atacaram nesta segunda-feira, 18, dois bairros nobres na capital do Haiti, Porto Príncipe, em um tumulto que deixou 12 mortos. O episódio é o mais recente da onda de violência no país - agravada pelo anúncio de renúncia do premiê Ariel Henry - que agora chega às partes mais ricas da capital. A violência relacionada às gangues provocou a fuga de 15 mil pessoas de suas casas no país.

"Acordamos esta manhã e encontramos corpos na rua em nossa comunidade de Pétionville", disse Douce Titi, que trabalha no escritório do prefeito. "A nossa não é esse tipo de comunidade "

Enquanto a violência continua sem controle, líderes caribenhos têm ajudado na criação de um conselho transitório. Originalmente, ele deveria ter sete membros com poder de voto. Mas um partido político no Haiti rejeitou o assento que lhe foi oferecido, e outro ainda está discutindo quem deve ser nomeado.

No front externo, o envio de uma força policial queniana apoiada pela ONU para combater as gangues no Haiti foi adiado, com o país do leste africano dizendo que esperará até que o conselho transitório seja estabelecido.