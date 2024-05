NOVA YORK

Noivo morre horas antes do casamento e noiva descobre que era traída

Traição foi descoberta nas redes sociais

Publicado em 20 de maio de 2024 às 10:14

Foto do noivo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Horas antes de subir ao altar, na cidade de Nova York, um noivo de 33 anos sofreu um ataque cardíaco e morreu. A tragédia se tornou ainda mais dramática após a noiva descobrir os segredos de uma traição. A história viralizou nas redes sociais no último domingo (19).

O casamento aconteceria em agosto de 2020. A vida pregressa do noivo, no entanto, só foi descoberta em 20 novembro de 2023, dia do aniversário do falecido.

A sua viúva achou nas redes sociais uma homenagem feita por outra mulher para uma pessoa com as mesmas iniciais e idade do rapaz. Desconfiada, mandou mensagem para o perfil e teve a resposta indesejada.

“Ele estava namorando uma outra mulher, que conheceu online, desde março de 2019”, disse ao New York Post. A amante enviou prints de conversas que, segundo a noiva, tinham cunho “sexual e repugnante” e aconteciam antes mesmo do início do namoro.