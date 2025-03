EM RECUPERAÇÃO

Papa Francisco chegou perto da morte e médicos cogitaram interromper tratamento: 'Morrer em paz'

Ideia era deixar o pontífice "morrer em paz", diz médico: "Vi lágrimas nos olhos das pessoas"

O Papa Francisco, de 88 anos, enfrentou uma batalha pela vida tão intensa durante sua internação hospitalar que seus médicos consideraram interromper o tratamento para que ele pudesse morrer em paz. A revelação foi feita por Sergio Alfieri, chefe da equipe médica do pontífice, em entrevista ao jornal italiano Corriere Della Serra nesta terça-feira (25). De acordo com Alfieri, o pior momento ocorreu em 28 de fevereiro, quando o pontífice teve uma piora drástica em seu estado de saúde. >

O chefe da equipe médica também destacou que, diante do risco iminente de complicações, a decisão foi de seguir tentando de tudo para salvar o pontífice, mesmo com grandes riscos de danos a outros órgãos. "Massimiliano Strappetti, o assistente pessoal do Papa, disse: 'Tente de tudo, não desista'. Foi o que todos nós pensamos também", revelou.>