RESTRIÇÕES MÉDICAS

Papa Francisco não vai usar cama de madeira nem ter contato com crianças após alta; entenda

Pontífice fez a primeira aparição pública neste domingo (23), após passar 38 dias internado

Larissa Almeida

Publicado em 23 de março de 2025 às 19:19

Papa Francisco Crédito: Shutterstock

Após receber alta médica na manhã deste domingo (23), o Papa Francisco, de 88 anos, vai precisar seguir uma série de restrições para salvaguardar a saúde. Algumas delas incluem o veto à cama de madeira utilizada por ele na residência de Santa Marta e proibição de ter contato com crianças por pelo menos dois meses. >

Luigi Carboni, um dos médicos responsáveis pelo acompanhamento do quadro médico do pontífice no Hospital de Gemelli, em Roma, explicou à imprensa italiana que Francisco não deverá ter contato com crianças nem poderá ter contatos com muitas pessoas de uma só vez, como forma de prevenir uma possível infecção viral. >

A residência papal também precisou ser adaptada. De acordo com o jornal italiano Il Messaggero, a cama de madeira utilizada pelo Papa na residência de Santa Marta foi substituída por algo semelhante a um leito hospitalar. Os turnos dos trabalhadores da casa foram intensificados, especialmente daqueles que cuidam da manutenção do local. As medidas têm o objetivo de tornar os ambientes comunitários o mais limpo possível, mesmo que Francisco não os utilize, inicialmente. >

Além disso, novos equipamentos médicos foram adquiridos e instalados no segundo andar da Santa Marta, onde o Papa ficará em uma suíte, que tem escritório e banheiros. No mesmo andar, segundo o jornal, o pontífice fará fisioterapia e receberá oxigênio por meio de cânulas, com objetivo de retomar a autonomia vocal. >

Na última sexta-feira (21), o cardeal Víctor Manuel Fernández disse que o Papa Francisco teria que ‘reaprender a falar’ devido ao tempo que foi submetido a oxigenoterapia de alto fluxo, tratamento indicado a pacientes que precisam de oxigênio em taxas mais elevadas. >

"Quando você tem menos oxigênio, tem que dosar melhor o ar para falar” e “com a oxigenação diferente, tem que ver como está a articulação. A fisioterapia respiratória serve para esse propósito”, explicou o cardeal. >