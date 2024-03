EUA

Passageiros de avião que perdeu porta durante voo podem ter sido 'vítimas de crime'

O FBI entrou em contato com os passageiros de um avião da Alaska Airlines, que ficou sem uma porta durante voo a 16 mil pés (quase 5 mil metros) de altura para lhes dizer que eles poderiam ser "possíveis vítimas de um crime”. As informações são do jornal Extra.