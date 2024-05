Rapper adolescente morre após dar tiro acidental em cabeça durante live

Um rapper americano de 17 anos morreu enquanto fazia uma live nas redes sociais, após atirar acidentalmente contra si. Rylo Huncho foi encontrado morto na última quarta-feira (15), no estado da Virgínia. A polícia confirmou a informação ao The New York Post. As informações foram divulgadas pelo jornal Metrópoles.