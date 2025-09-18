Acesse sua conta
Reflexo de megaterremoto: Rússia registra novo tremor de 7,8

Fenômeno é um tremor secundário de terremoto que atingiu o país em julho, o mais forte registrado no mundo desde o do Japão em 2011

  Metrópoles

  Metrópoles

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 21:57

Terremoto na Rússia
Terremoto na Rússia Crédito: Serviço Geológico dos Estados Unidos/Divulgação

Um terremoto de magnitude 7,8 foi registrado nesta quinta-feira (18) na região costeira de Kamtchatka, Rússia, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês). O fenômeno é um tremor secundário do megaterremoto 8,8 que atingiu a área em 29 de julho.

O epicentro foi localizado a aproximadamente 127 km da cidade de Petropavlovsk-Kamchatsky, segundo o USGS. No último sábado (13), outro tremor havia atingido a área.

Leia a reportagem completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO*.

