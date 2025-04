SAÚDE

Soro fisiológico com erro de fabricação deixa 4 pessoas mortas e 13 internadas

Lote defeituoso de soro fisiológico causou mortes e reações adversas em cidades do Peru

Um defeito na produção de soros fisiológicos levou quatro pacientes à morte e mais 13 a complicações neurológicas graves no Peru. Os produtos foram fabricados com excesso de sal na solução e causaram complicações ao serem usados por pacientes em ao menos quatro cidades do país. >