CONFISSÕES E DESESPERO

Suspeito de ter sequestrado Medelaine McCann confessou crime, afirma ex-colega de cela

Ele estava no hotel de luxo e entrou pela janela do apartamento para levar dinheiro e joias, mas encontrou apenas a garota, levando consigo a menor de idade. Na conversa com o ex-colega de cela, o suspeito ainda questionou se era possível retirar DNA de uma criança por meio dos ossos que estavam debaixo do solo.