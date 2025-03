SANTA SÉ

Vaticano divulga boletim do papa Francisco neste sábado; saiba mais

Pontífice está internado no Hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro

As condições clínicas do papa Francisco demonstram uma boa resposta à terapia, de acordo com o novo boletim divulgado pelo Vaticano na tarde deste sábado (8). Pela manhã, o pontífice rezou na capela e alternou descanso com atividades de trabalho pela tarde. >