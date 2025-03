FLÓRIDA

Visitantes evacuam atração após incêndio atingir parque da Disney

Chamas começaram em um refrigerador que estava alojado atrás do Pavilhão da França

Um incêndio atingiu o parque Epcot do Disney World, na Flórida, nos Estados Unidos, no último sábado (22). Visitantes da atração Remy's Rayatouille Adventura evacuaram o local por causa das chamas. >

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver uma grande coluna de fumaça preta no céu, perto da réplica da Torre Eiffel. O incêndio aconteceu durante o Festival Internacional de Flores e Jardins do Epcot. >

De acordo com a Revista Crescer, da Globo, bombeiros conseguiram debelar o fogo rapidamente. Um porta-voz da Disney informou que as chamas começaram em um refrigerador que estava alojado atrás do Pavilhão da França em uma área de bastidores, segundo o The Sun.>